Semáforos inteligentes e câmeras vigiam trânsito nos municípios do Sul

Municípios do Sul do Estado utilizam sistemas que agilizam o trânsito e permitem detectar padrões de criminalidade

Videomonitoramento auxilia na fluidez do trânsito e na segurança da população em Cachoeiro. (Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação)

Semáforos inteligentes que se adaptam ao tráfego em tempo real e sistema de videomonitoramento que permite detectar padrões de criminalidade e áreas de risco já são realidade na Região do Sul do Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a inteligência artificial (IA) tem sido uma forte aliada das equipes policiais e da guarda para aumentar a segurança, explica o coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes, Elcio Paes.

“Juntamente à Secretaria Municipal de Segurança Pública, fazemos a utilização de sistemas de IA para análise de dados em tempo real, o que nos permite identificar padrões de criminalidade e áreas de risco”, detalha.

Elcio Paes, coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim. (Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação)

Além disso, em Cachoeiro, câmeras de vigilância equipadas com IA são usadas para detectar atividades suspeitas e veículos roubados, o que contribui para a redução de crimes Elcio Paes • Coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim

Outra inovação em implementação no município são os semáforos inteligentes, que se adaptam ao tráfego em tempo real, melhorando a fluidez do trânsito.

“Esse sistema está próximo de ser entregue à população. A análise de dados nos permitirá prever congestionamentos e acidentes, possibilitando uma resposta mais rápida das autoridades. Além da gestão do trânsito e segurança pública, o uso da tecnologia apresenta benefícios significativos em diversas atividades que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos”, aponta o coordenador.

Cidade conhecida por abrigar diversos pontos turísticos e ser a casa de um dos maiores festivais de música do Brasil, Alegre também tem feito o uso da inteligência artificial para melhoria dos serviços à população e aos seus visitantes.

“Em Alegre, temos incorporado a inteligência artificial em diversas áreas para aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. A IA desempenha um papel fundamental em nosso compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo”, afirma o prefeito Nirrô Emerick.

De acordo com o gestor, a cidade faz o uso de IA no setor de comunicação e redes sociais, atos públicos, informações do Portal da Transparência, desenvolvimento e aprimoramento do site oficial da cidade e também em sistemas de videomonitoramento.

“Nas redes sociais, a IA nos permite criar conteúdos mais relevantes e envolventes para o cidadão, além de fomentar a melhoria da comunicação e o engajamento com a comunidade. No quesito de atos públicos, a IA nos ajuda com o planejamento e coordenação de eventos de uma forma mais eficiente, auxiliando para que tudo ocorra de forma fluida e segura”, pontua Nirrô.

Nirrô Emerick, prefeito de Alegre: "No quesito de atos públicos, a IA nos ajuda com o planejamento e coordenação de eventos", destaca. (Prefeitura de Alegre/ Divulgação)

Já no sistema de videomonitoramento, a inteligência artificial permite a observação do trânsito e identificação de possíveis delitos, contribuindo para o melhor gerenciamento do tráfego na cidade e fortalecimento da segurança.

“No Portal da Transparência, que é uma de nossas prioridades, a IA tem aprimorado nosso sistema, tornando mais fácil o acesso dos cidadãos às informações sobre gastos públicos, contratos e outras questões relacionadas à administração pública”, complementa o prefeito.

Alegre também está aderindo ao Programa ES Inteligente. Uma aposta importante para a cidade é o aperfeiçoamento da iluminação pública com a troca de lâmpadas em 3.954 pontos por LED, o que garantirá uma economia de 598 MWh/ano de consumo de energia.

Está prevista também a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 35 km de fibra óptica, 56 pontos com câmeras de videomonitoramento e 15 pontos de internet gratuita à população. Toda essa rede será interligada, e também atenderá à demanda de 62 prédios públicos da cidade.

O terceiro serviço da PPP será a implantação, operação e manutenção de micro usina solar fotovoltaica com 700 kW por ano de potência nominal. Toda a energia produzida será distribuída entre os prédios municipais, diminuindo assim o valor a ser desembolsado com a tarifa de energia.

Thiago Santos Michalsky Pinto, superintendente do setor de Tecnologia da Informação em Marataízes, destaca projetos do município para o uso de chatbots. (Prefeitura de Marataízes/ Divulgação)

Com cerca de 37 mil habitantes, Marataízes se prepara para implementar ferramentas com inteligência artificial. De acordo com a prefeitura da cidade, a ideia é que o município conte com chatbots para atendimento ao cidadão. O serviço passa por ajustes para ser lançado de forma oficial em breve.

“Uma das propostas é implementar a Participação Cidadã, por meio de plataformas de participação para coletar feedbacks, sugestões e opiniões dos cidadãos, auxiliando na tomada de decisões mais alinhadas com as necessidades da comunidade”, explica o superintendente do setor de Tecnologia da Informação em Marataízes, Thiago Santos Michalsky Pinto.

Luis Zandonadi, bacharel em Sistemas de Informação e diretor da Imigratec Segurança Digital, empresa que atua em municípios do Sul do Estado, aponta os importantes ganhos atrelados ao uso da IA nas cidades capixabas.

O avanço da IA vem sendo puxado por setores nos quais há uma dependência alta de tecnologia, como: marketing, agricultura de precisão, processos jurídicos, desenvolvimento de softwares e até mesmo segurança cibernética Luis Zandonadi • Bacharel em Sistemas de Informação

De acordo com o especialista, a IA possibilita eficiência, produtividade, decisões assertivas e até a criação de experiências personalizadas para os usuários. Para Zandonadi, a inteligência artificial pode e deve ser utilizada pelos municípios para melhorias em indústrias, setores de serviços, na área da saúde e também na educação, apresentando ferramentas capazes de automatizar tarefas, fornecer feedbacks sobre as atividades realizadas e até reduzir custos em processos operacionais.

“Atualmente, os principais desafios para adoção da IA estão nos custos, na disponibilidade e na qualidade dos dados, além da resistência a mudanças. Existem desafios que veremos mais adiante, como a regulação e problemas sociais e éticos que só aparecerão quando houver uma adoção maior da IA, mas o mercado sempre encontra uma forma de evoluir. Talvez, hoje, o principal caminho para essa evolução seria o investimento em pesquisa e desenvolvimento das ferramentas”, pontua Zandonadi.

Ele complementa que a IA será um valioso ativo de negócios, em que o objetivo é somar esforços com o ser humano para melhores resultados. “Assim como não existe mais indústria sem robótica, também não existirá empresas e municípios sem algoritmos trabalhando em conjunto”, finaliza.

