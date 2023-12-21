Semáforos inteligentes e câmeras vigiam trânsito nos municípios do Sul

Videomonitoramento auxilia na fluidez do trânsito e na segurança da população em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação

Semáforos inteligentes que se adaptam ao tráfego em tempo real e sistema de videomonitoramento que permite detectar padrões de criminalidade e áreas de risco já são realidade na Região do Sul do Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a inteligência artificial (IA) tem sido uma forte aliada das equipes policiais e da guarda para aumentar a segurança, explica o coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes, Elcio Paes.

“Juntamente à Secretaria Municipal de Segurança Pública, fazemos a utilização de sistemas de IA para análise de dados em tempo real, o que nos permite identificar padrões de criminalidade e áreas de risco”, detalha.

Elcio Paes, coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação

" Além disso, em Cachoeiro, câmeras de vigilância equipadas com IA são usadas para detectar atividades suspeitas e veículos roubados, o que contribui para a redução de crimes" Elcio Paes - Coordenador-executivo da Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim

Outra inovação em implementação no município são os semáforos inteligentes, que se adaptam ao tráfego em tempo real, melhorando a fluidez do trânsito.

“Esse sistema está próximo de ser entregue à população. A análise de dados nos permitirá prever congestionamentos e acidentes, possibilitando uma resposta mais rápida das autoridades. Além da gestão do trânsito e segurança pública, o uso da tecnologia apresenta benefícios significativos em diversas atividades que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos”, aponta o coordenador.

Cidade conhecida por abrigar diversos pontos turísticos e ser a casa de um dos maiores festivais de música do Brasil, Alegre também tem feito o uso da inteligência artificial para melhoria dos serviços à população e aos seus visitantes.

“Em Alegre, temos incorporado a inteligência artificial em diversas áreas para aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. A IA desempenha um papel fundamental em nosso compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo”, afirma o prefeito Nirrô Emerick.

De acordo com o gestor, a cidade faz o uso de IA no setor de comunicação e redes sociais, atos públicos, informações do Portal da Transparência, desenvolvimento e aprimoramento do site oficial da cidade e também em sistemas de videomonitoramento.

“Nas redes sociais, a IA nos permite criar conteúdos mais relevantes e envolventes para o cidadão, além de fomentar a melhoria da comunicação e o engajamento com a comunidade. No quesito de atos públicos, a IA nos ajuda com o planejamento e coordenação de eventos de uma forma mais eficiente, auxiliando para que tudo ocorra de forma fluida e segura”, pontua Nirrô.

Nirrô Emerick, prefeito de Alegre: "No quesito de atos públicos, a IA nos ajuda com o planejamento e coordenação de eventos", destaca Crédito: Prefeitura de Alegre/ Divulgação

Já no sistema de videomonitoramento, a inteligência artificial permite a observação do trânsito e identificação de possíveis delitos, contribuindo para o melhor gerenciamento do tráfego na cidade e fortalecimento da segurança.

“No Portal da Transparência, que é uma de nossas prioridades, a IA tem aprimorado nosso sistema, tornando mais fácil o acesso dos cidadãos às informações sobre gastos públicos, contratos e outras questões relacionadas à administração pública”, complementa o prefeito.

Alegre também está aderindo ao Programa ES Inteligente. Uma aposta importante para a cidade é o aperfeiçoamento da iluminação pública com a troca de lâmpadas em 3.954 pontos por LED, o que garantirá uma economia de 598 MWh/ano de consumo de energia.

Está prevista também a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 35 km de fibra óptica, 56 pontos com câmeras de videomonitoramento e 15 pontos de internet gratuita à população. Toda essa rede será interligada, e também atenderá à demanda de 62 prédios públicos da cidade.

O terceiro serviço da PPP será a implantação, operação e manutenção de micro usina solar fotovoltaica com 700 kW por ano de potência nominal. Toda a energia produzida será distribuída entre os prédios municipais, diminuindo assim o valor a ser desembolsado com a tarifa de energia.

Thiago Santos Michalsky Pinto, superintendente do setor de Tecnologia da Informação em Marataízes, destaca projetos do município para o uso de chatbots Crédito: Prefeitura de Marataízes/ Divulgação

Com cerca de 37 mil habitantes, Marataízes se prepara para implementar ferramentas com inteligência artificial. De acordo com a prefeitura da cidade, a ideia é que o município conte com chatbots para atendimento ao cidadão. O serviço passa por ajustes para ser lançado de forma oficial em breve.

“Uma das propostas é implementar a Participação Cidadã, por meio de plataformas de participação para coletar feedbacks, sugestões e opiniões dos cidadãos, auxiliando na tomada de decisões mais alinhadas com as necessidades da comunidade”, explica o superintendente do setor de Tecnologia da Informação em Marataízes, Thiago Santos Michalsky Pinto.

Luis Zandonadi, bacharel em Sistemas de Informação e diretor da Imigratec Segurança Digital, empresa que atua em municípios do Sul do Estado, aponta os importantes ganhos atrelados ao uso da IA nas cidades capixabas.

"O avanço da IA vem sendo puxado por setores nos quais há uma dependência alta de tecnologia, como: marketing, agricultura de precisão, processos jurídicos, desenvolvimento de softwares e até mesmo segurança cibernética" Luis Zandonadi - Bacharel em Sistemas de Informação

De acordo com o especialista, a IA possibilita eficiência, produtividade, decisões assertivas e até a criação de experiências personalizadas para os usuários. Para Zandonadi, a inteligência artificial pode e deve ser utilizada pelos municípios para melhorias em indústrias, setores de serviços, na área da saúde e também na educação, apresentando ferramentas capazes de automatizar tarefas, fornecer feedbacks sobre as atividades realizadas e até reduzir custos em processos operacionais.

“Atualmente, os principais desafios para adoção da IA estão nos custos, na disponibilidade e na qualidade dos dados, além da resistência a mudanças. Existem desafios que veremos mais adiante, como a regulação e problemas sociais e éticos que só aparecerão quando houver uma adoção maior da IA, mas o mercado sempre encontra uma forma de evoluir. Talvez, hoje, o principal caminho para essa evolução seria o investimento em pesquisa e desenvolvimento das ferramentas”, pontua Zandonadi.