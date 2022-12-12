Plano para reduzir perdas de água

Rio Santa Maria é principal fonte de água de Vitória e Serra Crédito: Fernando Madeira

Reduzir o desperdício na rede capixaba de distribuição de água de 38% para 30% até 2028. Essa é a meta da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que já está sendo colocada em prática.

Segundo o presidente da estatal, Carlos Aurélio Linhalis, o Cael, no total, serão investidos R$ 360 milhões. A primeira etapa prevê a redução do desperdício nos municípios de Guarapari, Viana e Vitória. Neste caso, o aporte será de R$ 120 milhões.

Na sequência, o projeto será para reduzir perdas em Cariacica, Serra e Vila Velha, com investimento de R$ 240 milhões. A contratação dos dois serviços será feita até 2023.

Entre as companhias de saneamento estaduais, a do Espírito Santo está entre as 10 com menor percentual de perdas de água, segundo Cael.

Ele acrescentou, que para combater o desperdício desse recurso tão valioso, é preciso atuar em duas frentes: com melhorias na distribuição e combate às ligações clandestinas.

“As pessoas precisam de água e cabe a nós o fornecimento. Reduzir o desperdício é um grande desafio. Mas esperamos que, a partir de 2023, a gente amplie cada vez mais o programa. É bom lembrar que este retorno só poderá ser sentido nos próximos três ou quatro anos”, disse Cael, durante o lançamento do programa de A Gazeta Atitude Sustentável.

Os investimentos são parte das metas estabelecidas pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que prevê diversos objetivos a serem cumpridos até 2033. Até lá, a Cesan espera ter 90% de coleta e tratamento de esgoto, que hoje está em cerca de 65%, e 99% de água tratada em áreas urbanas. A autarquia está presente em 53 municípios capixabas.