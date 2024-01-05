Investimentos de R$ 65,4 bi para o ES estão conectados com a tecnologia

Obras de execução da Rodovia do Contorno de Jacaraípe Crédito: Vitor Jubini

Um mar de oportunidades e muitas possibilidades para os mais diversos segmentos da economia capixaba. Esses são os impactos da tecnologia e da inovação, presentes de forma majoritária nos investimentos previstos para o Espírito Santo até 2027. São valores totais da ordem de R$ 65,4 bilhões, entre projetos públicos e privados, grande parte já em execução, que têm o avanço tecnológico empregado em suas mais diversas aplicações, segundo a carteira de investimentos previstos pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) para o período entre 2022 e 2027.

“Hoje, não há investimentos de grande porte sem considerar a tecnologia e a inovação presentes em suas diversas etapas, sejam empreendimentos públicos, sejam privados, ainda que o investimento não tenha diretamente a rubrica da tecnologia e inovação”, exemplifica o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira.

Ele acrescenta que todos os setores passam por essa tendência: agronegócio e indústrias, como as de celulose e papel, mineração e siderurgia, petróleo e gás, além de energias renováveis.

No agronegócio, Lira cita uma fábrica de café solúvel e outra de café instantâneo – que juntas, somente em Linhares, representam investimentos de mais de R$ 1 bilhão no agro do Estado, e estão totalmente conectadas à pauta inovadora.

No setor logístico, um exemplo é a obra da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entregue em agosto de 2023. “Graças ao alto nível de inovação e padrão tecnológico, foi possível fazer uma obra dessa magnitude com uma preocupação humana e a partir de uma demanda da sociedade, com padrões construtivos que podem ser replicados em outros lugares do Brasil”, completa. Considerada a ciclovia mais alta do Brasil, a obra foi tida como um desafio de engenharia, por estar 70 metros acima do nível do mar.

José Amarildo Casagrande Diretor-presidente do Banestes Crédito: Banestes/ Divulgação

Ainda na área de infraestrutura, o Estado está aplicando mais de R$ 100 milhões na construção do Contorno de Jacaraípe, na Serra, usando também novas tecnologias da construção, com sistemas que garantem a drenagem do solo e a estabilidade em momentos de instabilidades climáticas.

No Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, somente no eixo de inclusão digital e conectividade, está previsto um investimento de R$ 2 bilhões, para expandir a rede 5G e garantir internet de qualidade em escolas públicas e unidades de saúde. Já em Educação, Ciência e Tecnologia, são 14,6 bilhões destinados para o Estado por meio do programa – com instalação de escolas integrais e modernização da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O setor de serviços bancários também está inserido no contexto tecnológico. Para o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, não há outro caminho: a tecnologia e a inovação formam o principal foco do banco.

Durval Vieira Filho fala sobre as oportunidades para o Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

"Hoje, podemos dizer que somos uma empresa de tecnologia que presta serviços bancários. Tudo leva tecnologia e estamos constantemente inovando para atender às demandas do cliente, que são atendidos prioritariamente em canais digitais, chegando a 81% das transações totais por este meio. Dos R$ 290 milhões em investimentos previstos para 2024, R$ 270 milhões são em tecnologia e inovação; R$ 20 milhões em estrutura física" José Amarildo Casagrande - Presidente do Banestes