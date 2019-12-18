Andorinhas: leitores debatem morte de jovem durante ação da PM

Moradora ouviu o barulho do confronto da própria casa, em Andorinhas Crédito: Cinthia Nascimento

No momento, está tendo uma apuração, um inquérito policial militar, que vai direcionar e trazer as circunstâncias. A gente não pode fazer um pré-julgamento até porque ocorreu, neste ano, um grande aumento do confronto armado. Os delinquentes estão mais ousados e confrontando a polícia. Um policial militar também é um trabalhador e precisa proteger sua própria vida", comentou o comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Sartório, sobre o caso.

Desde sábado, o assunto tem sido bastante discutido pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Apuração rigorosa e a verdade vai aparecer! Nada fica escondido hoje dia! (Erica Patricia)

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Triste ver pessoas aplaudirem matar pessoas. (Luis Alberto)

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Pessoas e policiais que apoiam o excludente de ilicitude é que são os responsáveis por essa matança desenfreada. Agora qualquer um que vive em comunidade de risco é morto em “confronto”. (Ságio Rodrigues)

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Acho que deve mesmo ser apurado a morte do rapaz. Mas fechar uma das principais vias da cidade não vai resolver o problema. Faz uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta, seria mais eficaz. (Helington Amorim)

Não diga CPF cancelado se vocês não sabem a verdadeira história ocorrida. Antes de julgarem, esperem as investigações terminarem. Mais uma vítima de muitas neste Brasil. Pense nos casos em que foi confirmado o erro dos PMs. (Eduarda Oliveira)

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Policiais erram também. Quantas vezes em confronto com bandidos pessoas inocentes foram atingidas e mortas? Até mesmo crianças. Cabe à família insistir em investigações bem detalhadas para saber de fato o que houve. (Glicia Amaral Abreu)

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E mesmo na hipótese de ele ser um criminoso, ele não deveria ser jogado como lixo no cofre minúsculo de uma viatura após ser baleado. Isso não é socorro. Se você acha que policiais podem combater crimes com crimes ainda piores, você não é a favor do combate ao crime. (Djemyson Fernandes)

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Meus sentimentos à família e aos amigos. Não estou aqui para julgar. Deus sabe de todas as coisas. As pessoas apontam o dedo, mas só sabe da dor quando acontece com a família. (Andre Roque)

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Muitos estão mortos ou com problemas permanentes causados por bandidos e não vi nem protesto. Se a polícia está errada, o que pode acontecer em bairro com muitas confusões, que procurem a verdade e que se faça justiça, se é que podemos acreditar na justiça. (Marcos Barreto)

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