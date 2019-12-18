Andorinhas: leitores debatem morte de jovem durante ação da PM

Gabriel Ferreira, de 21 anos, morreu durante uma ação da Polícia Militar na manhã de sábado (14) no bairro Andorinhas, em Vitória. Segundo a PM, o jovem teria apontado uma arma para os militares, que reagiram. Já os familiares do jovem negam a versão da polícia e afirmam que a vítima se rendeu no momento da abordagem.
Após o caso, moradores da região fizeram alguns protestos, queimaram objetos e fecharam ruas. Os militares respondem a um inquérito policial militar, mas não foram afastados das ruas. O pai de Gabriel Ferreira foi até a Corregedoria da Polícia Militar para denunciar o policial que atirou contra o filho dele. Contudo, ele foi informado que se não conseguisse provar a acusação, ele poderia ser processado. Alegando estar acuado, Gilcimar Ferreira não fez a denúncia.
"No momento, está tendo uma apuração, um inquérito policial militar, que vai direcionar e trazer as circunstâncias. A gente não pode fazer um pré-julgamento até porque ocorreu, neste ano, um grande aumento do confronto armado. Os delinquentes estão mais ousados e confrontando a polícia. Um policial militar também é um trabalhador e precisa proteger sua própria vida", comentou o comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Sartório, sobre o caso.
Desde sábado, o assunto tem sido bastante discutido pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:
Apuração rigorosa e a verdade vai aparecer! Nada fica escondido hoje dia! (Erica Patricia)
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Triste ver pessoas aplaudirem matar pessoas. (Luis Alberto)
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Pessoas e policiais que apoiam o excludente de ilicitude é que são os responsáveis por essa matança desenfreada. Agora qualquer um que vive em comunidade de risco é morto em “confronto”. (Ságio Rodrigues)
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Acho que deve mesmo ser apurado a morte do rapaz. Mas fechar uma das principais vias da cidade não vai resolver o problema. Faz uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta, seria mais eficaz. (Helington Amorim)
Não diga CPF cancelado se vocês não sabem a verdadeira história ocorrida. Antes de julgarem, esperem as investigações terminarem. Mais uma vítima de muitas neste Brasil. Pense nos casos em que foi confirmado o erro dos PMs. (Eduarda Oliveira)
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Policiais erram também. Quantas vezes em confronto com bandidos pessoas inocentes foram atingidas e mortas? Até mesmo crianças. Cabe à família insistir em investigações bem detalhadas para saber de fato o que houve. (Glicia Amaral Abreu)
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E mesmo na hipótese de ele ser um criminoso, ele não deveria ser jogado como lixo no cofre minúsculo de uma viatura após ser baleado. Isso não é socorro. Se você acha que policiais podem combater crimes com crimes ainda piores, você não é a favor do combate ao crime. (Djemyson Fernandes)
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Meus sentimentos à família e aos amigos. Não estou aqui para julgar. Deus sabe de todas as coisas. As pessoas apontam o dedo, mas só sabe da dor quando acontece com a família. (Andre Roque)
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Muitos estão mortos ou com problemas permanentes causados por bandidos e não vi nem protesto. Se a polícia está errada, o que pode acontecer em bairro com muitas confusões, que procurem a verdade e que se faça justiça, se é que podemos acreditar na justiça. (Marcos Barreto)
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Bandido é quem é condenado, com trânsito em julgado da sentença. (David Silva)