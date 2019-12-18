Morte de jovem agrava tensão entre traficantes e PMs no bairro Andorinhas

Drogas apreendidas em Andorinhas, Vitória, pela Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

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Dentro do bairro, na Avenida Leitão da Silva, um grupo de traficantes tem construído barricadas com pneus e paus e ateado fogo nos materiais para impedir o acesso da polícia ao interior do bairro.

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"A obstrução de vias não inibe a ação da Polícia Militar de forma alguma. Sabemos que a população de bem não é conivente com isso, que são os maiores prejudicados nessa situação. A ação de saturação na região vai continuar enquanto for necessário", pontua o Tenente Almeida, comandante da Força Tática do 1º Batalhão da PM.

Na noite de segunda para terça-feira desta semana, foi a Força Tática quem foi confrontada pelos criminosos por três vezes durante a patrulha. Na manhã desta terça-feira, foram apreendidos 77 pinos de cocaína, 56 pedras de crack e 39 buchas de maconha.

Para quem mora na região, o medo é ficar no meio desse fogo cruzado. "A gente ouve barulho de tiro. Até evito sair de casa. As lojas estão cheias de sujeira por causa das barricadas com fogo. A gente vinha tranquilo há meses, com boa convivência, mas aí aconteceu a morte do rapaz e agora estamos passando por essa tensão novamente", disse uma moradora, de 47 anos.

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O muro da Igreja Católica e também outros muros do bairro foram pichados com frases de acusação à PM.

O BAIRRO

Fora a insegurança, a maioria dos moradores gosta de morar no local. "Eu conheço todo mundo, nasci e cresci no bairro. Temos um bom pronto atendimento, escolas e até atividades no Centro Comunitário. Os ônibus para todos os lugares estão bem pertinho e o comércio aqui dentro é forte", contou um morador, que não será identificado.