Homem é condenado a 23 anos por matar ex-cunhada em Cachoeiro

A Justiça do Espírito Santo condenou Rogélio Ferreira, de 56 anos, a 23 anos e 4 meses de prisão por por matar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru. A sessão de julgamento por Tribunal de Júri foi realizada nesta quinta-feira (8), no fórum do município.





Conforme a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Rogélio foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Uma das qualficadoras reconhecias foi a de motivo fútil, já que, segundo a acusação, ele acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. O júri também reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.





O julgamento aconteceu após ter sido adiado na sessão marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o MPES, antes do início do júri, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece aberto para manifestação.