Weverson pede licença e Serra terá segunda prefeita em sua história

Com a licença de Weverson, a vice Gracimeri Gaviorno fica à frente da Prefeitura da Serra Crédito: Tiago Alencar

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), pediu licença do cargo pelo período de 7 dias. Em documento enviado à Câmara Municipal, o mandatário justifica o afastamento temporário em função do nascimento de seu primeiro filho, Daniel, ocorrido no domingo (2).

Durante a licença-paternidade de Weverson, quem assume a Prefeitura da Serra é a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB). Ela será a segunda mulher a governar a cidade temporariamente. O município já foi comandada por uma prefeita em dezembro de 2017, quando Márcia Lamas, vice de Audifax Barcelos (PP), substituiu o chefe do Executivo por 15 dias, em razão de férias.