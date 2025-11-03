Weverson pede licença e Serra terá segunda prefeita em sua história
O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), pediu licença do cargo pelo período de 7 dias. Em documento enviado à Câmara Municipal, o mandatário justifica o afastamento temporário em função do nascimento de seu primeiro filho, Daniel, ocorrido no domingo (2).
Durante a licença-paternidade de Weverson, quem assume a Prefeitura da Serra é a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB). Ela será a segunda mulher a governar a cidade temporariamente. O município já foi comandada por uma prefeita em dezembro de 2017, quando Márcia Lamas, vice de Audifax Barcelos (PP), substituiu o chefe do Executivo por 15 dias, em razão de férias.
O comunicado de licença de Weverson foi lido no plenário da Câmara da Serra, durante sessão plenária desta segunda-feira (3). Em publicação feita em suas redes sociais no domingo (2), o prefeito comemorou a chegada de seu primogênito. "Vivemos um momento de muito amor", escreveu o pedetista.