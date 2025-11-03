Weverson pede licença e Serra terá a quarta prefeita em sua história

Com a licença de Weverson, a vice Gracimeri Gaviorno fica à frente da Prefeitura da Serra Crédito: Tiago Alencar

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), pediu licença do cargo pelo período de 7 dias. Em documento enviado à Câmara Municipal, o mandatário justifica o afastamento temporário em função do nascimento de seu primeiro filho, Daniel, ocorrido no domingo (2).

Durante a licença-paternidade de Weverson, quem assume a Prefeitura da Serra é a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB). Ela será a quarta mulher a governar a cidade temporariamente. Antes dela, em 2012, Madalena Gomes, então vice de Sergio Vidigal (PDT), assumiu o posto por 7 dias; em 2015, foi a vez de Lourência Riani, vice de Audifax Barcelos (PP), substituir o chefe do Executivo por 4 dias. Em 2017, Márcia Lamas, vice no segundo mandato de Audifax, ocupou a função por 15 dias, em razão de férias do prefeito. As informações estão confirmadas em decretos publicados à época.

O comunicado de licença de Weverson foi lido no plenário da Câmara da Serra, durante sessão plenária desta segunda-feira (3). Em publicação feita em suas redes sociais no domingo (2), o prefeito comemorou a chegada de seu primogênito. "Vivemos um momento de muito amor", escreveu o pedetista.