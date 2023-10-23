Websérie "traduz" para libras músicas de 12 compositores capixabas

A primeira temporada conta com canções de 12 artistas: Ada Koffi, Alinne Garruth, Amaro Lima, banda Auri, Brunu Chico, Dan Abranches, Daniel Silva, Eloá Puri, Érika Nasser, Nano Viana, Novelo e Vitu. A ideia surgiu a partir da percepção de que profissionais especializados em Libras raramente têm visibilidade ampla. Além disso, a produção volta-se sobretudo ao consumo da comunidade surda.

A cantora e compositora Ada Koffi conta que sempre sonhou em produzir um clipe apenas com a intérprete de Libras na tela. Isso porque sua mãe é surda, fato que tornou ainda mais especial o convite para participar da websérie. “Fico muito feliz por saber que minha mãe vai poder compreender uma obra minha, um single meu. Minha mãe, dona Gisela, me ensinou quase tudo que sei hoje. É uma mulher muito forte, mesmo com todos os desafios que enfrentou. Batalhar por acesso é algo que eu carrego desde criança”, afirma a artista.