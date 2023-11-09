Viatura bate e atravessa muro de comércio após perseguição em Marataízes

A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento próximo ao Parque de Exposições de Itapemirim, município vizinho, policiais viram um indivíduo em uma motocicleta, em alta velocidade, no sentido oposto ao da viatura. Após ignorar diversas ordens de parada, o suspeito atirou contra os militares e, logo em seguida, jogou uma arma de fogo e uma sacola com drogas pelo caminho.