Viatura bate e atravessa muro de comércio após perseguição em Marataízes

Uma viatura da Polícia Militar bateu e atravessou o muro de um supermercado durante uma perseguição policial em Marataízes, no Sul do Estado. O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (9), e, de acordo com a corporação, o homem perseguido é conhecido por fazer o tráfico de drogas na região. O suspeito fugiu e ninguém se feriu no acidente.
A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento próximo ao Parque de Exposições de Itapemirim, município vizinho, policiais viram um indivíduo em uma motocicleta, em alta velocidade, no sentido oposto ao da viatura. Após ignorar diversas ordens de parada, o suspeito atirou contra os militares e, logo em seguida, jogou uma arma de fogo e uma sacola com drogas pelo caminho.
Já na altura do município de Marataízes, a viatura acabou colidindo com o muro de um supermercado e o suspeito não foi mais localizado. O material dispensado foi recuperado pela Polícia Militar.