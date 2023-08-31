Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

"Cuidado, risco de queda"

Viaduto de Carapina: duas semanas após acidente, local segue sem grade

Publicado em

31 ago 2023 às 12:54
O Complexo Viário de Carapina, na Serra, foi inaugurado há cerca de 40 dias pelo Governo do Espírito Santo, com a expectativa de melhorar o fluxo no trânsito e oferecer mais opções de mobilidade urbana. Mas apesar do pouco tempo desde a inauguração, quem passa pelo local já encontra problemas: além de rachaduras no chão, com muitos buracos, o local onde um carro caiu no último dia 16 segue sem grade, deixando o trecho como um "abismo", como classificou uma moradora da cidade que passava por ali e conversou com a TV Gazeta.
No último dia 16, um professor de educação física ficou ferido após perder o controle da direção e cair com o carro de cima do viaduto dentro de um campo de futebol society. A cena chamou a atenção. Duas semanas depois, a grade atingida pelo veículo não foi reinstalada. Não há qualquer estrutura de proteção e um pedaço fino de madeira avisa: "Cuidado, não encostar. Risco de queda".
A reportagem da TV Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado para saber por que não houve a reinstalação da grade. Em nota, a Semobi informou que a empresa responsável foi acionada, encomendou a grade e irá realizar a substituição nos próximos dias. Sobre as rachaduras na calçada, a secretaria informou que o defeito na calçada surgiu "em virtude do alto volume de chuvas". O trecho não apresenta nenhum risco aos pedestres e o reparo será providenciado nos próximos dias, de acordo com a Semobi.
Link copiado com sucesso

/
Trânsito

Carreta fica presa ao tentar passar por ponte em Colatina

Publicado em 04/04/2026 às 18:05
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta ficou presa após tentar acessar a Ponte do Irajá, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). Segundo a prefeitura, o acesso ao local é proibido para veículos pesados e há sinalização indicando a restrição.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, a carreta foi retirada ainda pela manhã pelo próprio motorista e não houve registro de impactos no trânsito.
A pasta reforçou que é proibida a entrada de veículos de grande porte na ponte, sendo o descumprimento da sinalização considerado infração, sujeita às penalidades previstas em lei.
Link copiado com sucesso

/
Violência

Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Publicado em 04/04/2026 às 13:39
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma confusão com tiros, invasão de casa e violência contra a mulher resultou na prisão de dois homens no bairro Pouso Alto, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (3). A Polícia Militar apurou que Lucas Matias da Silva, de 29 anos, teria sido alvo de tiros. O suspeito seria Roberto Carlos Vieira Junior, de 23 anos, que foi encontrado ao lado da namorada pouco depois, na própria sede da polícia.  Ele aparentava nervosismo e estava com um revólver na cintura, que foi recolhido.
A mulher relatou que Roberto Carlos estaria trabalhando entregando pizzas de motocicleta e viu Lucas, seu ex-companheiro, invadir a casa dela. Quando o ex também o viu, entrou no carro e o perseguiu para tentar derrubar o motociclista. Depois, Lucas teria retornado, tentado arrombar a entrada com um facão e pegado os filhos. Ao tentar impedir o ex-companheiro, ela foi agredida e sofreu um corte no braço. Marcas compatíveis com golpes de facão foram encontradas no portão da residência. 
Ela relatou ainda que possui medida protetiva contra Lucas e que Roberto Carlos atirou para defendê-la.  O ex-companheiro negou as acusações, afirmando que apenas teria ido buscar os filhos. No entanto, a PM verificou que ele aparece em ao menos 25 boletins de ocorrência, sendo a maioria por casos de violência doméstica e dois deles por descumprimento de medida protetiva.
Um dos registros aponta que a vítima seria a própria mãe dele, já outro documento indica Roberto Carlos como vítima de agressão. O atual namorado, por sua vez, possui quatro boletins de ocorrência registrados em seu nome, sendo um deles por suspeita de violência doméstica. Os dois foram levados para a delegacia.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante: Roberto Carlos por tentativa de homicídio e Lucas por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa deles e o espaço segue aberto para manifestação.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Publicado em 04/04/2026 às 13:02
Um adolescente de 15 anos fugiu com uma viatura da Polícia Militar na noite de sexta-feira (3) no bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os policiais teriam ido até lá após receberem a informação de que um possível envolvido na morte de um homem atingido por tiros, ocorrida na noite anterior (2), estaria em um bar e possivelmente armado. 
Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu.  Um dos policiais saiu da viatura para tentar alcançá-lo, mas foi cercado por populares que queriam atrapalhar a abordagem. Quando outro militar desembarcou para ajudar o colega e afastar as pessoas, o menor entrou no veículo oficial e saiu dirigindo. 
A viatura foi encontrada abandonada perto do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, já o adolescente e o suspeito não foram localizados. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Publicado em 04/04/2026 às 12:18
Uma perseguição terminou em acidente no Centro de Vitória no inicio da madrugada deste sábado (4). Dois suspeitos em uma motocicleta colidiram com a porta de aço de um estabelecimento e acabaram invadindo o imóvel durante a fuga de uma abordagem da Guarda Municipal.
Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que uma viatura se aproxima da moto. O piloto perde o controle da direção e atinge em cheio a estrutura do ponto comercial. Na sequência, um agente da Guarda aparece correndo com arma em punho e entra no local para abordar os suspeitos. Uma equipe da Polícia Militar chega em seguida para dar apoio.
A viatura da Guarda já estava posicionada em uma esquina, aguardando a passagem da motocicleta. O imóvel atingido fica entre a Avenida Florentino Avidos e a Rua General Osório. Segundo moradores da região, o ponto comercial está desocupado há anos.
De acordo com a Guarda Municipal, a perseguição começou nas proximidades do Palácio Anchieta, no sentido Praia do Canto. Os agentes tentaram abordar os ocupantes da moto, mas eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade.
Ainda segundo a corporação, a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. Após o acidente, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da região. Apesar do impacto da batida, nenhum deles sofreu ferimentos graves.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte

Publicado em 04/04/2026 às 10:26
Um homem morreu após ser atingido por facadas no meio da rua no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na tarde de sexta-feira (3) e a morte da vítima foi confirmada por funcionários do posto de saúde do município. Nenhum suspeito foi detido e a perícia foi acionada.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tristeza

Motociclista morre em acidente com ônibus no centro de Colatina

Publicado em 04/04/2026 às 09:32
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A batida aconteceu na tarde de sexta-feira (3) e vitimou Luiz Alberto Albani, conhecido como "Betão", de 52 anos. Ele foi socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu. O velório e o sepultamento dele acontecem neste sábado (4).
A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus, publicou uma nota nas redes sociais sobre o caso. O documento afirma que o acidente aconteceu pois o motociclista teria caído ao tentar fazer uma ultrapassagem. Também informa que o motorista permaneceu no local, prestou apoio e está colaborando com as autoridades. Por fim, a viação lamentou e se solidarizou com familiares e amigos de Luiz Alberto. 
Luiz Alberto Albani, de 52 anos, morreu em um acidente entre moto e ônibus em Colatina
Luiz Alberto Albani, de 52 anos, morreu em um acidente entre moto e ônibus em Colatina Crédito: Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal / Redes sociais
Polícia Militar confirmou a dinâmica do acidente e informou que o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Já a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado por não haver indícios de cometimento de crime. O caso segue em investigação. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Sem detidos

Homem é baleado e morto no meio da rua em Aracruz

Publicado em 03/04/2026 às 17:46
Um homem morreu após ser atingido por tiros no meio da rua no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Militar foi ao local após uma denúncia e acionou o Samu/192, que confirmou a morte. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui;  já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mobilização

Cachorro é resgatado após ficar preso em montanha em Domingos Martins

Publicado em 03/04/2026 às 17:22
Um cachorro chamado "Tigre" foi resgatado na encosta de uma montanha em Biriricas, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O pet ficou desaparecido por dois dias e foi localizado na segunda-feira (30), quando o tutor Hélio procurava pelo cão e ouviu latidos vindos do local.
Cachorro
Cachorro "Tigre" ficou preso em montanha e foi resgatado com ajuda dos Bombeiros em Biriricas, zona rural de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Bombeiros
Os Bombeiros enfrentaram uma trilha de difícil acesso e precisaram usar técnicas avançadas — incluindo uso de drone — na tentativa de resgate, que se estendeu até a tarde de terça-feira (31). O cão foi se aproximando gradualmente da base da montanha e, na manhã de quarta-feira (1º), finalmente foi encontrado por familiares do tutor e por populares. 
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Levado para hospital na Serra

Explosão de botija queima vendedor de milho em São Mateus

Publicado em 03/04/2026 às 16:42
Um vendedor ambulante teve 26% do corpo queimado após a explosão de uma botija de gás em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima, de 37 anos, contou que acordou às 4h desta sexta-feira (3) para cozinhar milho para vender na praia, mas percebeu que havia um vazamento de gás. Ele fechou o registro da botija, passou uma hora fora de casa e só acendeu o fogão ao retornar, mas o gás ainda não tinha se dissipado totalmente e o acidente aconteceu. 
Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo transferiu o homem para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Ele estava consciente e estável, mas sofreu queimaduras no peito, face e todo o braço direito.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tristeza

Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim

Publicado em 03/04/2026 às 14:41
O corpo de um pescador que estava desaparecido desde quarta-feira (1º) foi encontrado nesta sexta-feira (3) no Rio Itapemirim, na cidade de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil atuaram nas buscas e apuraram que o homem estava sozinho em seu barco quando saiu para pescar, antes de desaparecer.  Segundo o delegado Daniel Araújo, o corpo foi encontrado sem sinais de violência.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo

Imagem de destaque

Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha

Imagem de destaque

Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados