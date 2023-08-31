Viaduto de Carapina: duas semanas após acidente, local segue sem grade

No último dia 16, um professor de educação física ficou ferido após perder o controle da direção e cair com o carro de cima do viaduto dentro de um campo de futebol society. A cena chamou a atenção. Duas semanas depois, a grade atingida pelo veículo não foi reinstalada. Não há qualquer estrutura de proteção e um pedaço fino de madeira avisa: "Cuidado, não encostar. Risco de queda".

A reportagem da TV Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado para saber por que não houve a reinstalação da grade. Em nota, a Semobi informou que a empresa responsável foi acionada, encomendou a grade e irá realizar a substituição nos próximos dias. Sobre as rachaduras na calçada, a secretaria informou que o defeito na calçada surgiu "em virtude do alto volume de chuvas". O trecho não apresenta nenhum risco aos pedestres e o reparo será providenciado nos próximos dias, de acordo com a Semobi.