Vereador da Serra segue preso após Justiça negar pedido de habeas corpus
Publicado em 29/12/2025 às 16h35
O vereador da Serra, Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), de 41 anos, segue preso no Centro de Detenção Provisória de Guarapari. A defesa do parlamentar tentou um habeas corpus para que deixasse o CDP no último dia 24, véspera de Natal, mas o pedido foi negado pela Justiça.
Matos foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro, após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial. A prisão foi mantida após audiência de custódia.