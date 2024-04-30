Verão no outono: nova onda de calor no Brasil sobe temperaturas no ES

Com previsão para terminar na próxima quinta-feira (2), a onda de calor em alguns Estados do Brasil foi prorrogada até o dia 10 e agora abrange uma área maior do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. O Espírito Santo segue sem ser classificado com o fenômeno, mas a Climatempo afirma que o calorão vai continuar na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana.
A empresa de meteorologia ressalta que, nesta época do ano, o calor costuma ser menos intenso devido a uma menor incidência de radiação solar e dias mais curtos. No entanto, essa onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outono brasileiro, desafiando as expectativas climatológicas usuais para o mês de maio.
Essa é a quarta onda de calor de 2024 e sua origem está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera que atua como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, que provoca altas temperaturas. A Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média durante pelo menos cinco dias consecutivos.
Isso acontece no Centro-Oeste e em parte do Sudeste (área em vermelho no mapa). Nas localidades em laranja na ilustração, incluindo o Espírito Santo, as temperaturas ficam de 3 °C a 5 °C acima da média, não sendo considerada onda de calor, apesar do aumento nos termômetros.