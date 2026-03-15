Vazamento de gás provoca explosão e incêndio destrói casa em Vitória
Uma casa localizada no bairro Gurigica, em Vitória, ficou completamente destruída após uma explosão decorrente de vazamento de gás de um botijão na noite de sábado (14). A família, composta por pai, mãe e quatro filhas, tinha acabado de chegar em casa, voltando do mercado, quando ficou sem energia elétrica. Diante da falta de luz, acenderam velas. Foi quando a explosão ocorreu, conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.
Diante da situação, o pai colocou a família para fora de casa, tendo sido o último a sair do imóvel. O Corpo de Bombeiros confirmou, por meio de nota, que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h . Quando a equipe chegou ao local, a casa pegava fogo, em um beco.
"Os militares realizaram o combate e extinção das chamas. Não há informações sobre as causas. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu. Não temos informações sobre estado de saúde."