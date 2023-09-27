Três pessoas são indiciadas por discriminação contra jogadoras de futebol no ES

A investigação da PC começou a partir do registro de boletim de ocorrência feito pelas atletas. Segundo o documento, as mulheres estavam treinando, quando jogadores da equipe master de futebol masculino da cidade entraram no campo a fim de intimidá-las para que saíssem do gramado. Na agressão verbal, os homens proferiram palavras de baixo calão e se utilizaram de falas preconceituosas relacionadas à orientação sexual delas.
A equipe da delegacia realizou diligências no sentido de ouvir as vítimas, testemunhas e investigados. Segundo o adjunto da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Daniel Azevedo, "o inquérito policial concluiu pelo indiciamento de três indivíduos pelos crimes previstos no Art. 2º-A e Art. 20, caput, § 2º, ambos da Lei 7.716/89. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário e não houve pedido de prisão dos indiciados”, afirmou.