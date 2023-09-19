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Barra de São Francisco

Polícia investiga machismo e homofobia contra jogadoras de futebol no ES

Caso aconteceu no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza na última quarta-feira (13), quando a equipe masculina entrou em campo proferindo intimidações às jogadoras, segundo elas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 set 2023 às 09:16

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 09:16

A Polícia Civil investiga denúncia de agressão verbal, machismo e homofobia registrada por um time de futebol feminino de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza na última quarta-feira (13), quando, segundo as jogadoras, a equipe master de futebol masculino adentrou ao campo proferindo intimidações contra elas.
Consta no boletim de ocorrência registrado na 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, assinado por cinco jogadoras, que o time de futebol feminino realizava um treino no estádio municipal, com autorização de uso até as 20h30, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
No entanto, por voltas de 19h30, a equipe master de futebol masculino entrou no campo antes do horário estabelecido com objetivo de, segundo relato das meninas no boletim de ocorrência, intimidar as jogadoras a saírem do local. "As mulheres, com educação, pediram para que esperassem e dessem licença", consta no documento. 
Neste momento, os jogadores do time masculino passaram a insultar a equipe feminina com palavras ofensivas e preconceituosas, segundo as jogadoras. De acordo com o boletim de ocorrência, foram proferidas frases como: "O que essas mulheres estão fazendo aqui? Deveriam estar em casa lavando vasilhas", "Campo de futebol não é lugar de mulher", "Não vai conseguir fazer a gente engolir esse futebol feminino", "Bando de sapatão, não vai conseguir fazer a gente engolir esse futebol feminino", entre outras.
Após o episódio, as jogadoras enviaram um ofício ao prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, solicitando providências em relação ao ocorrido. No documento, consta que o incidente foi contido pelo subsecretário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Marcelo Gregório Alves, que estava auxiliando no treino do time feminino.
"Ao ouvir algumas das falas, pediu que a equipe master de futebol masculino se retirasse de dentro de campo, exigindo-se dos mesmos que respeitassem o horário e as atletas", salientou o ofício. 
Procurada pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Prefeitura de Barra de São Francisco informou que o prefeito Enivaldo dos Anjos recebeu a denúncia no último final de semana e que determinou à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que dê todo o apoio às jogadoras. 
A Polícia Civil informou que o fato será apurado pela Delegacia de Barra de São Francisco e não há mais detalhes que possam ser divulgados, no momento.

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