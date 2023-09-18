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Acidente com caminhão deixa três pessoas feridas em Cachoeiro

Acidente foi registrado i na tarde desta segunda-feira (18), na BR 482, em Morro Grande
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 set 2023 às 20:49

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 20:49

Caminhão com carga de madeira tomba em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão com carga de madeira ficou atravessado na pista Crédito: Leitor A Gazeta
Três pessoas ficaram feridas após um caminhão com carga de madeira capotar na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (18), na altura de Morro Grande, e, de acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o motorista tombou após desviar de outro veículo, que saía de uma empresa às margens da rodovia.
Segundo informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, os feridos são o motorista do caminhão, um homem de 51 anos, e dois ajudantes, de 43 e 56 anos. Os três foram levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a ocorrência ainda estava em andamento. 

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