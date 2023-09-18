Acidente com caminhão deixa três pessoas feridas em Cachoeiro

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão com carga de madeira capotar na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (18), na altura de Morro Grande, e, de acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o motorista tombou após desviar de outro veículo, que saía de uma empresa às margens da rodovia.
Segundo informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, os feridos são o motorista do caminhão, um homem de 51 anos, e dois ajudantes, de 43 e 56 anos. Os três foram levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a ocorrência ainda estava em andamento.