Treinamento da PRF para COP 30 chama atenção na BR 101 no ES

Publicado em 18/09/2025 às 17h52
A movimentação, que começou por volta das 17h, envolveu viaturas, motocicletas e vans da corporação
Motoristas que passaram pela BR 101, próximo a Guarapari, na tarde desta quinta-feira (18), foram surpreendidos por um comboio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A movimentação, que começou por volta das 17h, envolveu viaturas, motocicletas e vans da corporação e chamou atenção de quem transitava pela região.

Segundo a PRF, o comboio faz parte de um treinamento voltado para a atuação da corporação na COP 30, conferência do clima da ONU que será realizada no Brasil em novembro deste ano, em Belém, no Pará. O exercício simula, por exemplo, ações de escolta, com foco no reforço da segurança durante o evento internacional.

