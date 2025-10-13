TRE e Sesp firmam acordo para uso de 500 mil biometrias do ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) finalizaram, nesta segunda-feira (13), os ajustes para a integração dos bancos de dados biográficos e biométricos da Identificação Civil Nacional.

Conforme a Corte eleitoral, o acordo permitirá a utilização de cerca de 500 mil cadastros biométricos já existentes em território capixaba, evitando, dessa forma, a necessidade de novas coletas. A expectativa é que a medida gere economia aos cofres públicos.