Trânsito será interditado na BR 259 entre Colatina e Baixo Guandu

Uma restrição no trânsito acontecerá na próxima segunda-feira (22) na BR 259 , nos municípios de Colatina e Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), o Inmetro vai verificar equipamentos eletrônicos de velocidade na rodovia.

A restrição pode durar entre 30 minutos e uma hora em cada trecho, mas o trânsito poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT-ES e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em caso de chuvas, a paralisação poderá ser cancelada.