Trânsito será interditado na BR 259 entre Colatina e Baixo Guandu

Publicado em 19/09/2025 às 15h44

Uma restrição no trânsito acontecerá na próxima segunda-feira (22) na BR 259, nos municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), o Inmetro vai verificar equipamentos eletrônicos de velocidade na rodovia.

A restrição pode durar entre 30 minutos e uma hora em cada trecho, mas o trânsito poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT-ES e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em caso de chuvas, a paralisação poderá ser cancelada.

Confira a programação:

  • Km 44,4, em Colatina, uma faixa – 13h;
  • Km 59,05, em Colatina, duas faixas – 13h30;
  • Km 91, em Baixo Guandu, uma faixa – 15h.
