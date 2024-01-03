Trânsito é interditado no Contorno após batida entre carro e caminhões

A pista principal da Rodovia do Contorno, no km 295, no sentido Sul, que segue de Cariacica a Viana, ficou totalmente interditada após um acidente entre uma caminhonete e dois caminhões. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, o tráfego estava fluindo por desvio pela pista lateral no mesmo sentido, mas foi totalmente liberado às 15h08.

Ainda não se sabe como aconteceu a colisão entre os veículos, mas a concessionária informou que não houve vítimas. Em imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver que a traseira de um dos caminhões e a parte traseira do carro ficaram destruídas.