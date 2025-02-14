Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Tragédia

Trabalhador morre atingido por tora ao cortar eucalipto em Itarana

Publicado em

14 fev 2025 às 13:20
Imagem do município de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo
Imagem do município de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Prefeitura de Itarana
Um homem de 39 anos morreu atingido por uma tora de eucalipto quando realizava o corte da árvore na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, trabalhava em um lugar de difícil acesso. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada na tarde de quinta-feira, por volta das 16h40, “para uma ocorrência de acidentes diversos" com morte na zona rural de Itarana. Não foram informados mais detalhes sobre os ferimentos sofridos pelo homem.
O corpo do trabalhador foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina.
Link copiado com sucesso

Vinícius Lodi

Repórter / [email protected]
Vinícius Lodi
Chuva e ventania

Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Publicado em 20/04/2026 às 16:13
Dez pessoas precisaram sair de casa após temporal em Pontal do Ouro, interior de Linhares. ALBERTO COSTA

Dez pessoas ficaram desalojadas após um temporal com granizo atingir o interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). A localidade de Pontal do Ouro foi uma das mais afetadas, com chuva intensa e rajadas de vento que causaram prejuízos aos moradores.

Segundo a Defesa Civil de Linhares, equipes da assistência social foram acionadas para acompanhar as famílias atingidas e avaliar as necessidades imediatas, como a oferta de colchões, roupas de cama e cestas básicas. O órgão segue monitorando a situação e orienta a população a acionar os canais oficiais em caso de necessidade.

O temporal também provocou transtornos no município vizinho de Sooretama, onde houve registro de granizo. De acordo com a Defesa Civil municipal, em cerca de 10 minutos, foram registrados 44 milímetros de chuva, além de queda de árvores. A estrada do Juncado chegou a ser interditada devido à queda de uma árvore, mas foi liberada ainda durante a noite.

Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES

Publicado em 20/04/2026 às 15:59

Um homem de 30 anos foi preso na noite de domingo (19) após agredir a esposa na frente das filhas, no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Para escapar das agressões, a vítima parou o carro em frente a um hospital e buscou abrigo na unidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, que dirigia o veículo e estava alcoolizado, desferiu puxões de cabelo e socos nas pernas da mulher ainda dentro do carro. Ao passar em frente ao hospital, a vítima puxou o freio de mão, saiu com as crianças e entrou no local para pedir ajuda.

Mesmo após a fuga, o homem tentou invadir o hospital para continuar as agressões, mas foi impedido por seguranças. De acordo com a polícia, ele estava bastante agressivo, fazia ameaças e dizia que iria alcançar a vítima. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens dos militares e avançou contra a guarnição. Foi necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Alegre. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, além de resistência, e, após os procedimentos de praxe, levado ao sistema prisional. 

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Ibatiba

Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Publicado em 20/04/2026 às 13:36
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Leitor | A Gazeta

Um acidente com três veículos deixou cinco pessoas feridas na BR 262, próximo ao trevo de Lajinha, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), no acidente ficaram envolvidos dois carros e uma moto. 


Por conta da gravidade da colisão, uma das vítimas, uma menina de 12 anos, foi socorrida pelo Notaer e transportada de helicóptero para o Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória. O pai da criança foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital da região. O nome da unidade e o estado de saúde dele não foi informado. 


Ainda de acordo com o Notaer, as outras três vítimas também receberam atendimento das equipes do Samu e de ambulâncias locais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou como a batida aconteceu. A corporação disse que o trânsito ficou em meia pista por mais de uma hora e a rodovia foi totalmente interditada por 20 minutos para a remoção dos veículos envolvidos no acidente.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul do ES

Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro

Publicado em 20/04/2026 às 13:01

Um jovem de 18 anos, identificado como Matheus dos Santos Alves, foi preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que o jovem estaria vendendo drogas, possivelmente armado, em uma moto no bairro Ilha da Luz. Ele tentou fugir, mas sofreu um acidente e foi capturado.



De acordo com a PM, ao ser localizado, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. Em seguida, tentou escapar a pé por uma área de vegetação, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Com ele, foram encontrados cerca de 2,5 quilos de maconha. O jovem confessou que comercializaria a droga.


A partir de novas informações obtidas durante a ocorrência, os policiais foram até um imóvel no bairro Zumbi, onde encontraram um local utilizado para o preparo de entorpecentes. No endereço, foram apreendidos tabletes de maconha, pinos e porções de cocaína, papelotes de pac, um frasco de loló e munições calibre .38, além de balança de precisão e materiais para embalo.


O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a escoriações causadas pela queda e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida.


A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Drogas apreendidas pela PM PMES
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré

Publicado em 20/04/2026 às 12:51

Um motorista ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar, na estrada que liga o centro de Jaguaré à comunidade do Jiral, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado no meio da via.


Uma testemunha contou aos militares que o condutor seguia no sentido contrário quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes.


Ainda de acordo com a PM, quando os agentes chegaram, o motorista já havia sido socorrido por familiares e levado para a Unidade Mista de Internação da cidade. Devido ao estado de saúde e ao atendimento médico, a PM não conseguiu colher o depoimento do condutor no hospital. 

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Publicado em 20/04/2026 às 12:00

Um ciclista de 73 anos morreu após ser atingido por uma moto no bairro Bom Sucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). O condutor da moto contou à Polícia Militar que seguia pela avenida principal, sentido Santo Antônio, quando o idoso apareceu repentinamente na frente do veículo. O motociclista levava na garupa a esposa, que confirmou a mesma versão do acidente.


De acordo com a PM, testemunhas disseram que o ciclista estava atravessando a rua, mas não olhou para os lados. A moto colidiu no pneu dianteiro da bicicleta, que chegou a se soltar e ficou agarrado ao freio da motocicleta. Segundo a polícia, o idoso estava alcoolizado. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Roberto Silvares.


Ainda segundo a PM, o condutor da moto, após acionar o socorro, precisou sair do local por conta de ameaças da família do idoso. A Polícia Científica informou que, na madrugada desta segunda-feira (20), foi acionada para fazer o recolhimento do corpo no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.


A Polícia Civil informou que o motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada porque ele permaneceu no local até a chegada do socorro e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Maus-tratos

Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Publicado em 20/04/2026 às 11:34
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Pretinha havia sido recentemente adotada e castrada. Apesar disso, costumava circular pela região, onde era cuidada por moradores. Reprodução: Redes Sociais
Um homem de 28 anos foi preso suspeito de matar uma cadela comunitária a tiros na comunidade de Lajinha, distrito de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). A cachorra, conhecida como “Pretinha”, havia sido recentemente adotada e castrada. Apesar disso, costumava circular pela região, onde era cuidada por moradores.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou ter visto e ouvido o momento em que o suspeito teria atirado na cadela. O homem, no entanto, negou a acusação e afirmou que não realizou disparos naquele dia.


Ainda segundo a PM, ao ser questionado sobre a arma, o suspeito disse que havia levado um rifle calibre .22 para a casa do sogro pouco antes da chegada dos policiais. A equipe foi até o local indicado e encontrou a arma, além de carregadores e munições.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Publicado em 19/04/2026 às 19:03
Morador de Sooretama registrou a chuva de granizo Félix Zandomeneghi

Uma forte chuva de granizo foi registrada neste domingo (19) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Moradores registraram e compartilharam em diversos grupos de moradores da região. A chuva durou entre 15 e 20 minutos. 

De acordo com a prefeitura do município, até o momento, não há registro de danos na zona urbana. Ainda não há informações sobre possíveis impactos na zona rural. As equipes seguem em monitoramento e, caso necessário, novas atualizações serão divulgadas. Também houve registro de granizo em outros municípios do Estado, como Fundão. 

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Violência

Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Publicado em 19/04/2026 às 17:05
Cena de destruição após confusão em bar que deixou duas pessoas baleadas Leitor | A Gazeta

Duas pessoas foram baleadas após uma confusão em um bar no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), a briga começou porque cadeiras do estabelecimento estavam ocupando uma vaga de estacionamento na rua. Ao tentar parar o carro no local, o suspeito se irritou com a situação, houve discussão com clientes e a confusão terminou em disparos de arma de fogo.

O homem de 31 anos e a mulher de 27, baleados durante a briga, foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento do município. O estado de saúde deles não foi divulgado. Após o crime, o suspeito fugiu. 

Durante buscas, a PM localizou e abordou o veículo utilizado na fuga. A condutora do carro, de 37 anos, companheira do suspeito, foi detida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela foi ouvida e liberada, já que não foram identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). 

Segundo a PM, as buscas pelo suspeito continuaram, inclusive em áreas rurais, mas ele não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto.

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Praia de Itaparica

Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Publicado em 19/04/2026 às 16:57

Uma oficial de Justiça teve um prejuízo após o apartamento dela ser arrombado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde do último sábado (18). Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram R$ 45 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 120 mil em joias.

Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos conseguiram entrar no condomínio se passando por trabalhadores de uma obra que acontece no prédio. Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram a dupla saindo com uma mochila, onde teriam levado os objetos furtados. Os rostos deles foram borrados pois não há confirmação de que os dois são maiores de idade.

A Polícia Militar foi até o local e depois acompanhou a vítima até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

Veja Também 

Carro capotou após colisão com caminhão

Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros

Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"

McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos

Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo

Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados