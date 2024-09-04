Tiroteio no meio da rua em Bom Jesus do Norte acaba em morte

Ainda de acordo com a PM, durante buscas, dois irmãos de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no tiroteio, foram localizados com uma arma. Um deles, segundo a corporação, estava ferido, mas a PM não informou se ele havia sido baleado ou se machucado de outra forma. Ao todo, após o tiroteio, foram apreendidos dois revólveres, munições e 28 pedras de crack. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.