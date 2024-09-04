Tiroteio no meio da rua em Bom Jesus do Norte acaba em morte

Um jovem de 18 anos foi morto e outro homem, que não teve a idade divulgada, foi baleado na tarde desta quarta-feira (4) no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança, obtidas por A Gazeta, mostram o momento em que um grupo caminha por uma rua e, em seguida, começa a correr por causa dos tiros. Além dos dois, segundo a Polícia Militar, um suspeito acabou ferido.
De acordo com a PM, os agentes foram acionados e encontraram dois homens baleados. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e por uma ambulância do município para o Pronto Atendimento (PA) de Bom Jesus do Norte. Isaac Leal de Souza Sobrinho, de 18 anos, não resistiu. O outro ferido foi encaminhado a uma unidade hospitalar em São José do Calçado, na mesma região.
Ainda de acordo com a PM, durante buscas, dois irmãos de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no tiroteio, foram localizados com uma arma. Um deles, segundo a corporação, estava ferido, mas a PM não informou se ele havia sido baleado ou se machucado de outra forma. Ao todo, após o tiroteio, foram apreendidos dois revólveres, munições e 28 pedras de crack. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.
Os adolescentes foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Questionada por A Gazeta sobre o caso, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada.