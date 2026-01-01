Tempestade com raios e forte chuva atingem Cachoeiro de Itapemirim, no ES
Depois de um dia de sol intenso, o tempo virou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19 horas desta quinta-feira (1º). A cidade foi surpreendida por uma tempestade com raios e forte chuva. Há registros de alagamentos em diversos pontos da cidade e moradores relatam falta de energia em pelo menos seis bairros: Paraíso, Amarelo, Zumbi, Bela Vista, Aeroporto e Jardim Américo.
O Espírito Santo está sob alertas de chuvas intensas e de tempestades até esta sexta-feira (2). Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a formação de um fenômeno pode trazer precipitações persistentes em território capixaba nos próximos dias.
(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)