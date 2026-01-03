Telhado de imóvel é arrancado por ventos durante temporal em Colatina

O temporal com fortes rajadas de ventos que atingiu o município de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3), causou prejuízo para alguns moradores. No bairro São Vicente, o telhado do imóvel do autônomo Lúcio Miguel foi arrancado. A tempestade com muita chuva, raios e trovões não durou muito tempo — cerca de dez minutos. Ao menos três bairros ficaram sem energia elétrica.

Lúcio Miguel contou que estava com o filho no imóvel, quando a chuva começou. De repente, uma rajada de vento arrancou a estrutura. "Não deu tempo nem de pegar meus instrumentos, minhas coisas. Ouvi um estrondo e desci com meu filho. Quando voltamos, já estava desse jeito", relatou ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.

A Prefeitura de Colatina informou que equipes atuam pela cidade na remoção de galhos e objetos das vias públicas e na limpeza de regiões onde há resquícios de lama. Além disso, um caminhão hidrojato segue na limpeza preventiva das redes de drenagem para evitar alagamentos em caso de novas chuvas. A Defesa CIvil informou que além da ocorrência em São Vicente, foi acionada para uma cobertura de terraço parcialmente arrancada no bairro Maria das Graças e para um vazamento no teto de um prédio no Centro da cidade que causou infiltrações no imóvel.