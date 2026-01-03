Temporal causa queda de árvores e deixa bairros de Colatina sem energia

Um forte temporal atingiu Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3). Ao menos três bairros estão sem energia elétrica: Centro, Padre José de Anchieta e Nossa Senhora Aparecida. Não há informações sobre o total de moradores afetados pela suspensão do serviço no município.

A chuva forte durou pelo menos dez minutos, acompanhada de raios, trovões e ventania, causando queda de árvores em alguns pontos da cidade. Além disso, houve registro de casa destelhada pelo vendaval.

A empresa Luz e Força Santa Maria, concessionária da rede elétrica do Colatina, informou que as fortes chuvas registradas nas últimas horas têm causado impactos na rede elétrica, e que as equipes técnicas estão totalmente mobilizadas e atuam de forma ininterrupta, empenhadas em atender às demandas e restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. Não foi informado um prazo para normalização total do serviço. Em alguns locais, a energia já voltou.

A prefeitura de Colatina informou que a Secretaria Municipal de Obras já está atuando para a liberação e normalização dos acessos, enquanto equipes de limpeza urbana removem os galhos e objetos das vias públicas.

Ainda de acordo com a prefeitura, a Guarda Civil Municipal está nas ruas orientando motoristas e pedestres, especialmente em locais com possíveis interdições, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego. A Defesa Civil Municipal também está em ação, atendendo aos chamados recebidos e monitorando as ocorrências registradas em razão das condições climáticas.