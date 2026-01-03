ES recebe alerta vermelho para fortes chuvas neste domingo (4)

Inmet emite alerta vermelho e eleva risco de temporais no Espírito Santo Crédito: Inmet

O Espírito Santo segue sob alerta para chuvas intensas e, agora, o risco está no nível máximo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo, com previsão de acumulado de chuva, ventos fortes e alto risco de transtornos, como alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.

O aviso passa a valer a partir das 6h deste domingo (4) e segue até 23h59. Há previsão de precipitações superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

O Inmet também emitiu alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todo o estado para este sábado (3). Já a Região Serrana, Sul, Grande Vitória e Noroeste também receberam alerta laranja, que indica perigo e chuva de até 60 milímetros e ventos até 100 km/h. O aviso do Inmet é válido durante todo o dia.

O primeiro fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026 começa a se estabelecer e segundo a empresa Climatempo, deve permanecer ativa até, pelo menos, a próxima quarta-feira (7).

