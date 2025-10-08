A Gazeta - Agora

Suspeito de matar adolescente em barbearia em Barra de São Francisco é preso

Publicado em 08/10/2025 às 18h03
Suspeito de matar adolescente dentro de barbearia em Barra de São Francisco foi preso na Serra Crédito: Instagram @14delegacia.bsf

Um homem de 22 anos, suspeito de assassinar Erick Ramos Sampaio, 17 anos, enquanto a vítima cortava o cabelo em Nova Barra, Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, foi preso. A informação foi divulgada pelo perfil da Delegacia Regional do município no Instagram. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi capturado na última terça-feira (7) na cidade de Serra, na Grande Vitória.

O homem foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional da Serra, onde teve o mandado de prisão cumprido, e de lá foi encaminhado ao presídio. O crime aconteceu em fevereiro de 2024, dentro de uma barbearia. O suspeito, usando um capacete para não ser identificado, entrou no estabelecimento e disparou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. O atirador fugiu em seguida. As investigações apontaram que a motivação possui ligação com o tráfico de drogas. 

