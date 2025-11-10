Suspeito de incendiar casa de ex-namorada é preso em Cachoeiro

Um homem foi preso na noite de domingo (9), suspeito de atear fogo na casa da ex-namorada no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros combatendo um incêndio na residência da vítima.

A mulher de 40 anos, proprietária da casa, contou que seu ex-namorado esteve no local mais cedo pedindo para retomar o relacionamento, mas os dois discutiram e ele foi embora. Durante o dia, o homem continuou enviando ameaças por meio de ligações e mensagens de texto, chegando a enviar para ela a foto de uma arma de fogo.

A vítima saiu de casa para trabalhar no final da tarde e, uma hora depois, soube por meio de uma ligação que sua residência estaria em chamas. Durante o incêndio, uma testemunha viu o suspeito subindo uma escadaria perto do local e falando ao telefone, dizendo que precisava sair de lá rapidamente. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.