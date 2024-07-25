Sesa alerta sobre baixo estoque de sangue A, B e O negativos no Hemoes

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) devido ao baixo estoque de sangue na unidade de Vitória. Para evitar o desabastecimento, o centro convoca os doadores de sangue A negativo, B negativo e O negativo para atingir a meta de estoque com margem de segurança para atender às demandas dos hospitais da rede pública.