Sesa alerta sobre baixo estoque de sangue A, B e O negativos no Hemoes

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) devido ao baixo estoque de sangue na unidade de Vitória. Para evitar o desabastecimento, o centro convoca os doadores de sangue A negativo, B negativo e O negativo para atingir a meta de estoque com margem de segurança para atender às demandas dos hospitais da rede pública.
- O que você precisa saber antes de doar sangue
- É preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis
- Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe
- Pesar acima de 50 kg
- O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde
- O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação
- Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação
- Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação
- Outras recomendações podem ser encontradas no site do Hemoes