Servidores serão investigados após criança morrer afogada em Presidente Kennedy

Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu antes de dar entrada em unidade de saúde Crédito: Leitor/A Gazeta

Três servidores de Presidente Kennedy foram autuados em flagrante por homicídio culposo por omissão após a morte do menino de 4 anos, vítima de afogamento na tarde de terça-feira (30). O caso aconteceu em uma piscina particular, na localidade de São Salvador, zona rural do município, localizado no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, duas mulheres (27 e 42 anos) e um homem (41 anos) foram liberados após o pagamento de fiança e responderão em liberdade.

Segundo a Guarda Municipal, a criança morava em uma casa de acolhimento e estaria em uma recreação sob supervisão dos cuidadores. Mesmo socorrida, a vítima chegou à unidade hospitalar sem vida.

Aos guardas, as responsáveis pela casa de acolhimento informaram que não estavam durante o evento. Os cuidadores, segundo a instituição, estavam em estado de choque. Todos os envolvidos, de acordo com a corporação, foram conduzidos à delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos.