Criança de 4 anos morre afogada em piscina em Presidente Kennedy

Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu em unidade de saúde em Presidente Kennedy Crédito: Leitor/A Gazeta

Um menino de 4 anos morreu afogado em uma piscina particular na comunidade de São Salvador, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (30). A perícia da Polícia Científica foi acionada no início da tarde para recolher o corpo da vítima em uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde funcionários contaram sobre o afogamento.

Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse que a criança morava na Instituição de Acolhimento Municipal. A Polícia Civil e a Controladoria Municipal foram acionadas para investigar o caso e a possibilidade de infrações administrativas praticadas por servidores públicos municipais. O Ministério Público também foi informado sobre o ocorrido e foi procurado por A Gazeta para mais detalhes. Por fim, a administração decretou luto oficial de três dias na cidade.