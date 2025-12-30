Criança de 4 anos morre afogada em piscina em Presidente Kennedy
Um menino de 4 anos morreu afogado em uma piscina particular na comunidade de São Salvador, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (30). A perícia da Polícia Científica foi acionada no início da tarde para recolher o corpo da vítima em uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde funcionários contaram sobre o afogamento.
Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse que a criança morava na Instituição de Acolhimento Municipal. A Polícia Civil e a Controladoria Municipal foram acionadas para investigar o caso e a possibilidade de infrações administrativas praticadas por servidores públicos municipais. O Ministério Público também foi informado sobre o ocorrido e foi procurado por A Gazeta para mais detalhes. Por fim, a administração decretou luto oficial de três dias na cidade.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sendo registrada pela Guarda Municipal e, só após ser entregue na delegacia, mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado serão divulgadas. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.