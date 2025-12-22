Servidores públicos de Vila Velha vão receber abono de R$ 1 mil em janeiro
Os servidores públicos municipais em atividade e aposentados de Vila Velha devem receber um abono de R$ 1 mil em janeiro. Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) usou as redes sociais para divulgar que enviou, à Câmara de Vereadores do município, o projeto que autoriza a concessão do benefício. Segundo Arnaldinho, o dinheiro deve ser creditado aos trabalhadores em 15 de janeiro.
“Essa é uma forma de reconhecer o trabalho importante e fundamental no desenvolvimento da nossa amada Vila Velha”, publicou o prefeito.
No município canela-verde, também foi aprovado abono para servidores efetivos e comissionados da Câmara. Na Casa de Leis, o valor adicional é de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação.
De acordo com o projeto de lei (PL) apresentado no início de dezembro para a concessão, o dinheiro a ser pago é de recursos próprios da Câmara e tem como base os valores do auxílio-alimentação definidos na Lei n.º 6.982/23, que fixa o pagamento em R$ 700 para servidores do quadro comissionado e para os cedidos de outros órgãos e em R$ 1,2 mil para servidores efetivos.