Servidores da Câmara de Vila Velha devem receber abono de até R$ 1,2 mil em dezembro

Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Servidores ativos — efetivos e comissionados — da Câmara de Vereadores de Vila Velha devem receber, neste mês de dezembro, adicionais de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação.

Um projeto de lei (PL) apresentado na segunda-feira (8) pelo vereador Osvaldo Maturano, presidente da câmara do município, autoriza a concessão dos valores em parcela única, com recursos próprios da casa. O material agora depende de sanção do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) para confirmação do pagamento.