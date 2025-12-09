Servidores da Câmara de Vila Velha devem receber abono de até R$ 1,2 mil em dezembro
Servidores ativos — efetivos e comissionados — da Câmara de Vereadores de Vila Velha devem receber, neste mês de dezembro, adicionais de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação.
Um projeto de lei (PL) apresentado na segunda-feira (8) pelo vereador Osvaldo Maturano, presidente da câmara do município, autoriza a concessão dos valores em parcela única, com recursos próprios da casa. O material agora depende de sanção do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) para confirmação do pagamento.
De acordo com o projeto, o dinheiro a ser pago tem como base os valores do auxílio-alimentação definidos na Lei n.º 6.982/23, que fixa o pagamento em R$ 700 para servidores do quadro comissionado e para os cedidos de outros órgãos e em R$ 1,2 mil para servidores efetivos da Câmara.