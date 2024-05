Servidores do Tribunal de Justiça do ES vão ter reajuste de 4,5%

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), a greve realizada impactou o abastecimento nos postos em várias regiões. Mas, durante a tarde, houve acordo dos manifestantes com a categoria e a greve foi encerrada. Segundo o Sindipostos, o reabastecimento recomeçou às 16 horas.

O impacto foi mais significativo nesta segunda (6), segundo o Sindipostos, porque a paralisação ocorreu no início da semana, quando muitos postos estão com estoques baixos por conta dos abastecimentos de veículos realizados durante o fim de semana.

A Otamerica (Oiltanking), responsável pelo Terminal de Armazenamento de Vila Velha, esclarece que suas atividades transcorreram normalmente nesta segunda (6). Segundo a empresa, a paralisão da Associação das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo do Espírito Santo (Asstanque-ES), ocorrida entre meia-noite e 16h, está relacionada a reivindicações junto às distribuidoras de combustíveis, e não à operadora. O terminal disse estar apoiando as partes em busca de uma solução para as preocupações levantadas.