Serralheiro morre após cair de escada em obra de galpão em Linhares

Wilson dos Reis de Jesus, de 59 anos, estava a cerca de 5 metros de altura em uma escada Crédito: Acervo familiar

Um homem identificado como Wilson dos Reis de Jesus, de 59 anos, morreu após cair de uma escada enquanto trabalhava na construção de um galpão no distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar (PM), um colega de trabalho relatou que Wilson estava a mais de cinco metros de altura quando se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no chão. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um primo da vítima contou que Wilson era serralheiro autônomo. O familiar o descreveu como uma pessoa “gente boa e trabalhadora”, que buscava sempre melhores condições de vida.