Rua é interditada após deslizamento de terra em Piúma

Parte da rua cedeu em um deslizamento de terra em Piúma, no Sul do ES Crédito: Laine Garcia Dias Marques

Um novo deslizamento de terra foi registrado na madrugada desta sexta-feira (23) na Rua Morro do Eucalipto I, no bairro Niterói, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. A via, que é sem saída, fica ao lado de um barranco onde ocorre uma obra.

O local, segundo os moradores estava comprometido desde novembro de 2025 quando houve a queda de um muro em obras. Procurada, a Prefeitura de Piúma informou que a Defesa Civil foi acionada imediatamente após tomar conhecimento do deslizamento e permanece no local desde o início do ocorrido, acompanhando a situação e adotando medidas de segurança.