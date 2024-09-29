Reunião política termina com um baleado e outro detido no Noroeste do ES

Um homem foi baleado no joelho após uma dupla numa moto chegar a um local onde ocorria uma reunião política e atirar em direção às pessoas que estavam no evento. O caso aconteceu na noite do último sábado (29), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. O piloto da motocicleta foi preso, mas o outro suspeito de participação no crime fugiu.

Segundo a Polícia Militar, não foi possível saber se o ferido era o alvo dos disparos. Também não há informações de qual candidato a eleição era o encontro nem o partido envolvido.

A PM aponta que após a tentativa de homicídio o suposto autor dos tiros fugiu em direção a uma área de vegetação. O condutor da moto, por sua vez, foi contido por populares e agentes da Guarda Municipal. Em conversa com os policiais, ele disse que não conhecia o atirador e que somente deu carona a ele até o local da reunião.