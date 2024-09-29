Homem é baleado após ser chamado na porta de casa em Linhares

Um homem de 39 anos foi baleado cinco vezes após ser chamado no portão de casa, na madrugada deste domingo (29), por dois homens de bicicleta, no bairro Rio Quartel, em Linhares Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima foi atingida com um tiro no pescoço, outro na região da axila e com três disparos no braço esquerdo.

Em conversa com PMs, o filho e a esposa da vítima contaram que todos estavam dormindo quando dois indivíduos chegaram no local e foram atendidos pelo homem ferido.

A vítima e os dois indivíduos ficaram por um tempo conversando em frente à residência. Minutos depois, o filho e a esposa do homem relataram ouvir disparos de arma de fogo. Ao saírem para ver o que tinha acontecido, perceberam o homem caído. Os dois suspeitos da tentativa de homicídio fugiram do local.