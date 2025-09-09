Reintegração de posse: moradores de Vila Esperança ateiam fogo em casas

Moradores ateiam fogo em casas na Vila Esperança Crédito: Fernando Madeira

A reintegração de posse da Ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, teve momentos de tensão nesta terça-feira (9). Alguns moradores atearam fogo em casas construídas na área para impedir que fossem demolidas. As chamas e a fumaça foram registradas pelo fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, enquanto equipes da Polícia Militar — incluindo agentes da cavalaria — e da Guarda Municipal cercavam a região para cumprir a decisão judicial que determina a desocupação do terreno, alvo de disputa desde 2019.

A líder comunitária Adriana Paranhos afirmou que muitos moradores estão desesperados diante da falta de alternativas habitacionais. “Nossa comunidade não tem preparo para uma grande resistência, mas muitos moradores não querem sair de forma alguma”, disse. Segundo estimativas da Defensoria Pública do Estado, mais de 700 famílias vivem na ocupação. O governo do Estado e a prefeitura anunciaram, na semana passada, um aluguel social de até R$ 3,6 mil por família.

O advogado das famílias, Robson Lucas, criticou a condução da desocupação. “Essa situação mostra o fracasso da política habitacional. Não há segurança para todas as famílias, e muitos não têm para onde ir. O auxílio oferecido não é suficiente”, afirmou. A reintegração foi autorizada pela 6ª Vara Cível de Vila Velha e referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).