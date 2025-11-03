Reajuste no tíquete-alimentação dos servidores de Vitória é aprovado
A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou, na sessão plenária desta segunda-feira (3), o projeto de lei que reajusta em 25% o tíquete-alimentação dos servidores municipais. A medida custará R$ 22,5 milhões por ano aos cofres da prefeitura.
O texto aprovado na Casa de Leis, em regime de urgência urgentíssima, prevê que profissionais com jornada de 44 horas semanais recebam tíquete no valor de R$ 1.000. Quem trabalha 40 horas ganhará R$ 825 e aqueles com jornada igual ou inferior a 35 horas terão R$ 660.
Quando anunciou, no último dia 28, que enviaria o projeto à Câmara, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que a iniciativa visava à valorização dos servidores do Executivo municipal. "Com dedicação, compromisso e muito amor pelo que fazem, nossos servidores públicos constroem diariamente uma Vitória mais humana, eficiente e acolhedora”, afirmou o prefeito nas redes sociais.