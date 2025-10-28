Servidores terão reajuste de 25% no tíquete-alimentação em Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (28), Dia do Servidor Público, que vai enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para reajustar em 25% o tíquete-alimentação dos servidores municipais. De acordo com chefe do Executivo da Capital, o custo será de R$ 22,5 milhões por ano.

A expectativa é que aqueles profissionais com jornada de 44 horas semanais recebam tíquete no valor de R$ 1.000. Quem trabalha 40 horas receberá R$ 825 e aqueles com jornada igual ou inferior a 35 horas ganharão R$ 660.

“Hoje é dia de celebrar quem faz a nossa cidade acontecer! Com dedicação, compromisso e muito amor pelo que fazem, nossos servidores públicos constroem diariamente uma Vitória mais humana, eficiente e acolhedora”, afirmou o prefeito nas redes sociais.