A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Servidores terão reajuste de 25% no tíquete-alimentação em Vitória

Publicado em 28/10/2025 às 13h30

O prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (28), Dia do Servidor Público, que vai enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para reajustar em 25% o tíquete-alimentação dos servidores municipais. De acordo com chefe do Executivo da Capital, o custo será de R$ 22,5 milhões por ano.

A expectativa é que aqueles profissionais com jornada de 44 horas semanais recebam tíquete no valor de R$ 1.000. Quem trabalha 40 horas receberá R$ 825 e aqueles com jornada igual ou inferior a 35 horas ganharão R$ 660.

“Hoje é dia de celebrar quem faz a nossa cidade acontecer! Com dedicação, compromisso e muito amor pelo que fazem, nossos servidores públicos constroem diariamente uma Vitória mais humana, eficiente e acolhedora”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Leia também:

Águia Branca é notificada a suspender 22 linhas com mesma rota da Itapemirim

Publicidade