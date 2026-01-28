Quarto suspeito de participação na morte de enfermeira em Jaguaré é preso

Mais um suspeito de participação no assassinato da enfermeira Angélica Aparecida de Oliveira , ocorrido em agosto de 2023 em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (28). O jovem de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido no bairro Boa Vista I no município e não resistiu à prisão.

Angélica desapareceu em 27 de agosto de 2023, após sair de casa para trabalhar no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Horas depois, o carro em que ela estava foi encontrado totalmente carbonizado às margens da Rodovia ES 356, na região do Córrego das Araras, com o corpo da vítima no interior. As investigações apontaram que a mulher foi baleada durante o trajeto para o trabalho. Os autores teriam confundido a vítima com outra pessoa e, ao perceberem o erro, levaram o veículo até uma área rural, onde atearam fogo no automóvel com ela ainda dentro.