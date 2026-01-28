Quarto suspeito de participação na morte de enfermeira em Jaguaré é preso
Mais um suspeito de participação no assassinato da enfermeira Angélica Aparecida de Oliveira, ocorrido em agosto de 2023 em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (28). O jovem de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido no bairro Boa Vista I no município e não resistiu à prisão.
Angélica desapareceu em 27 de agosto de 2023, após sair de casa para trabalhar no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Horas depois, o carro em que ela estava foi encontrado totalmente carbonizado às margens da Rodovia ES 356, na região do Córrego das Araras, com o corpo da vítima no interior. As investigações apontaram que a mulher foi baleada durante o trajeto para o trabalho. Os autores teriam confundido a vítima com outra pessoa e, ao perceberem o erro, levaram o veículo até uma área rural, onde atearam fogo no automóvel com ela ainda dentro.
Na última semana, a Polícia Civil prendeu outro homem envolvido no mesmo crime. Com a prisão atual, todos os quatro envolvidos diretamente na morte da enfermeira estão presos e à disposição da Justiça.