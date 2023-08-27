Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em Jaguaré Crédito: Reprodução - Foto Leitor

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um veículo incendiado em Jaguaré , no Norte do Estado. O carro foi localizado na manhã deste domingo (27) e, até o momento, não há informações sobre o que pode ter acontecido, se o incêndio foi criminoso ou se as chamas começaram devido a algum problema no veículo.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 8h para uma ocorrência de encontro de cadáver, em um veículo incendiado, na Rodovia ES 356, próximo à entrada do Córrego das Araras, na zona rural de Jaguaré.

Ainda segundo a corporação, o corpo da vítima, de possível sexo feminino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória , para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

"O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)", comunicou a PC.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.