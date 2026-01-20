Suspeito de envolvimento em morte de mulher em Jaguaré é preso

Um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no assassinato de Angélica Aparecida de Oliveira foi preso na manhã desta terça-feira (20), no bairro Barra Seca, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Jaguaré, durante a operação Tolerância Zero, que tem como foco o combate aos homicídios.

Angélica desapareceu em 27 de agosto de 2023, após sair de casa para trabalhar no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Horas depois, o carro em que ela estava foi encontrado totalmente carbonizado às margens da Rodovia ES 356, na região do Córrego das Araras, com o corpo da vítima no interior. As investigações apontaram que Angélica foi baleada durante o trajeto para o trabalho. Os autores teriam confundido a vítima com outra pessoa e, ao perceberem o erro, levaram o veículo até uma área rural, onde atearam fogo no automóvel com ela ainda dentro.