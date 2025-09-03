Protesto de famílias de Vila Esperança no Centro de Vitória volta a afetar trânsito

Manifestantes da ocupação Vila Esperança no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um novo protesto em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, complica o trânsito na manhã desta quarta-feira (3). Os impactos da manifestação chegaram até Cariacica, como mostra a imagem acima: quem quer acessar a Segunda Ponte, no sentido Capital, encontra lentidão desde Jardim América. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, também apurou que o congestionamento já está na altura do trevo de Alto Lage.

Quem são os manifestantes? De acordo com leitores de A Gazeta, o grupo é formado por moradores de Vila Esperança, ocupação situada na região dos bairros Jabaeté e Normília da Cunha, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Eles são contra a decisão da Justiça que determinou a desocupação da área, onde vivem mais de mil pessoas, até o início da segunda semana de setembro.