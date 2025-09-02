Protesto de moradores de Vila Velha impacta trânsito no Centro de Vitória
Publicado em 02/09/2025 às 17h27
Os moradores de Vila Esperança, em Jabaeté, Vila Velha, voltaram a protestar em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (2). Com a manifestação, a Guarda Civil precisou atuar para orientar os motoristas, devido a um impacto no tráfego e também garantir a segurança viária.
Após negociações com manifestantes, as pistas foram totalmente liberadas. Agora, a via segue somente com a lentidão causada pelo fluxo de intenso veículos represados durante o ato.