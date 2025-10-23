Procuradoria-Geral do ES convoca candidatos para provas no dia 2 de novembro

Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE) publicou nesta quinta-feira (23) o edital de convocação para realização das provas do concurso público, que serão aplicadas no dia 2 de novembro. O exame preambular (objetiva) será realizado a partir das 8 horas, enquanto que o teste escrito (teórico e prático), tem início marcado para às 15h. Ambos terão 5h de duração.

Os locais de aplicação das provas estarão disponíveis a partir do dia 24 de outubro, pelo site do Cebraspe. A orientação é que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência.