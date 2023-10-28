Prefeitura de Vitória vai investigar sujeira em mar na Praia do Canto

A Prefeitura de Vitória pretende investigar uma sujeira 'misteriosa' que apareceu no mar, em frente à área do Iate Clube do Espírito Santo, na Praia do Canto, em Vitória. A reportagem de A Gazeta recebeu imagens de velejadores que relataram o ocorrido (veja acima). As causas, no entanto, ainda são desconhecidas.
Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que já acionou os setores de Monitoramento Hídrico e do Solo, assim como o de Fiscalização, "para investigação do ocorrido e adoção das medidas cabíveis".
O Iate Clube do Espírito Santo também foi demandado, mas ainda não deu retorno.