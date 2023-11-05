Portões dos locais de prova são abertos no primeiro dia do Enem 2023

Os portões já foram abertos no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, ao meio-dia deste domingo (5) no Espírito Santo. Os candidatos que participam da avaliação podem entrar nos locais de prova somente até as 13h (horário de Brasília), momento em que as estruturas são fechadas.

Em Vitória, A Gazeta registrou o momento em que os portões de quatro locais de prova foram fechados: no Colégio Estadual e na Faesa, ambos na Avenida Vitória; na Faculdade Multivix, em Goiabeiras; e na Estácio de Sá, em Jardim Camburi.